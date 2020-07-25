Trabzonspor'da 25 yıllık üyelik süresini dolduran 64 kişiye belge verildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünde, 25 yıllık üyelik süresini doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 64 kişiye düzenlenen törenle üyelik belgeleri verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk, divan başkanı Ali Sürmen ve divan başkanlık kurulu üyelerinin de yer aldığı törenin, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Sürmen, katılımcılara Trabzonspor'a bağlılık, destek ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek, Trabzonspor'un en tarafsız ve doğruyu bulmak için büyük gayret eden kurumlarının en başında divan kurulunun geldiğini vurguladı.

Yönetimin de futbolcunun da teknik direktörün de eleştirebileceğini dile getiren Sürmen, "Bu sizin en doğal hakkınız ama asla, ben yarın yönetici olabilirim, mevcut yönetimin gitmesi için eleştirimi yoğunlaştırayım demeyin. Bunu yapmayın, siyasi bakış açısıyla da eleştiri yapmayın. Pandemi sonrası beklenen sonuç alınamadı ama buna başka anlamlar yüklemek doğru değil. Hele hele siyasi anlam yüklemek hiç doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Sürmen, takımın önünde kupa maçının olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İnşallah, en azından kupayı ve Süper Lig'de de ikinciliği kazanmış oluruz. Bu başarılar sayesinde Trabzonspor'un hem maddi hem de manevi yönden önemli girdileri olacaktır. 1995-1996'da, 2010-2011'de şampiyonluğa oynayan takımı ve yöneticileri kaosa sürüklediğimiz için bugünkü noktalarda zorlanıyoruz. Elbette nedenler tartışılacak, bundan yönetimin de alınma hakkı yoktur. Nedenler tartışılacak ama sonuç kaos olmamalıdır. Yeni bir kaosu Trabzonspor kaldırmaz. Bunu net olarak söyleyeyim. Çözümleri beraber üretelim, yönetim de bu çözümleri dinlesin, yanlış yaptığı yer varsa düzeltsin."

Sürmen ile yönetim kurulu üyeleri Hayırlıoğlu ve Ertürk, yeni divan üyelerini tebrik ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.