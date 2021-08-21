  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan, Merkel ile görüştü
Sivasspor maçına Visser atandı
Trabzonspor'a Sırp hakem
Hollanda'da Ali rüzgarı
Spor Trabzonspor'a Sırp hakem
Spor

Trabzonspor'a Sırp hakem

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 18:45:00 -
Trabzonspor'a Sırp hakem

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Jovanovic'in yardımcıları Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay