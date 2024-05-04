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Spor Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe
Spor

Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

Yeniakit Publisher
2024-05-04 22:12:00 -
Trabzonspor'a Samsun'da ağır darbe

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yendi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Karadeniz derbisinde Samsunspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı, 28. dakikada Mouandilmadji ve 36. dakikada Fernandez kendi kalesine attı. Trabzonspor'un tek golünü 31. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 42'ye yükseltirken Trabzonspor, 58 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak.

Yılport Samsunspor: 3 - Trabzonspor: 1
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Benasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Moundilmadji

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Evren Eren Elmalı, Fernandez (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Baniya, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Enis Bardhi, Pepe (Dk. 80 Orsic), Trezeguet (Dk. 60 Visca), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)

Goller: Dk. 14 (Penaltından) Taylan Antalyalı, Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 (kendi kalesine) Fernandez (Yılport Samsunspor), Dk. 33 Enis Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Benasser, Dk. 58 Alim Öztürk, Dk, 69 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Schindler, Dk. 85 Osman Çelik (Yılport Samsunspor), Dk. 65 Evren Eren Elmalı, Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir (Trabzonspor)

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