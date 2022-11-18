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Spor Trabzonspor'a haciz!
Spor

Trabzonspor'a haciz!

Kasımpaşa'dan oyuncu alıp taksitlerini ödemediği ileri sürülen Trabzonspor'a haciz geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 14:34:00 -
Trabzonspor'a haciz!

Medya mensubu Mustafa Çevik'in iddiasına göre Trabzonspor, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'nın transfer taksitlerini Kasımpaşa'ya ödemedi.

İddiaya göre ödemeyi alamayan Kasımpaşa kulübü Trabzonspor hakkında haciz işlemi başlattı. Çevik sosyal medya paylaşımında, "TS şimdi Eren Elmalı, Doğucan Haspolat için güçlü olduğu siyasi kanadını devreye sokup Turgay Ciner’e haczin kalkması İçin baskı yapacaktır. Turgay Ciner’e bu baskı sökmez hatta ters teper. Kasımpaşaspor KDV ücretiyle beraber iki oyuncudan alacağı olan 5 milyon avronun peşini bırakmaz" ifadelerinde bulundu.

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