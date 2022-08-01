Trabzonspor'a dünya yıldızı geliyor
Süper Lig takımlarından Trabzonspor, İtalya Ligi'nde Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig takımlarından Trabzonspor, İtalya Ligi'nde Napoli ile yollarını ayıran Dries Mertens'i kadrosuna katmak istiyor.
Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor 'u 4-0'la geçen ve kupaya uzanan Trabzonspor 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper mevkisi için Jesus Murillo'yu listesine alan bordo-mavili takım Napolili eski oyuncu Mertens'i de gündemine dahil etti.
Mertens'le görüşmeler başladı iddiası
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Salernitana ve Royal Antwerp'in, Napoli ile yollarını ayıran ve şu an serbest statüde yer alan Belçikalı yıldız Dries Mertens'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını iddia etti.
Haberde, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik'in de Mertens transferinde devreye girdiği ifade edildi.
Öte yandan, geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan 35 yaşındaki golcü oyuncu 13 gol ve 2 asist kaydetti.
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