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Spor Trabzonspor'a büyük müjde!
Spor

Trabzonspor'a büyük müjde!

Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:22:00 -
Trabzonspor'a büyük müjde!

Avrupa, Trabzonspor'un geçen sezon Fransız ekibi Lille'e rekor bir bonservis bedeliyle sattığı Yusuf Yazıcı'yı konuşmaya devam ediyor.

Devler peşinde

Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan Yusuf için Barcelona, Arsenal, Liverpool, Manchester United gibi dev takımların devrede olduğunu dile getiriliyor.

Trabzonspor’a yüzde 20 pay

Trabzonspor, Yusuf'un başka bir kulübe satılması halinde yüzde 20 pay hakkına sahip olacak.

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