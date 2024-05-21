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Spor Trabzonspor’a bomba transfer
Spor

Trabzonspor’a bomba transfer

Yeniakit Publisher
2024-05-21 10:52:00 -
Trabzonspor’a bomba transfer

Trabzonspor, bu sezon 21 gol atan, 15 de asist yapan Hartel'i radarına aldı.

Draguş, Lundstram ve Barisic transferlerini bitiren Trabzonspor’da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bordo-Mavililer, ay sonuna kadar en az 2-3 oyuncuda daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Forvet ve stoper bölgelerinin yanı sıra orta saha konusunda da ciddi hareketlilik var. Haftalar önce Laszlo Benes için girişimlerde bulunan fakat 26 yaşındaki Slovak futbolcuyu henüz ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Bundesliga 2’den başka bir oyuncuyu daha gündemine aldı: Marcel Hartel.

St. Pauli şampiyonluğa uzanıp 13 yıl aradan sonra Bundesliga’ya yükselirken, 28 yaşındaki Hartel inanılmaz bir sezon geçirdi. Lig ve kupada çıktığı 37 karşılaşmada tam 21 gol atan Hartel, 15 de asist yaptı. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen Alman yıldız, kanatta da görev yapıyor. Başarılı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor.

Fakat Hartel’e yeni kontrat teklif edileceği ve bununla birlikte Bundesliga’dan bazı taliplerinin de olduğu Alman basınında yazılıyor. Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kupa finali sonrasında bu transferle ilgili girişim yapılması bekleniyor.

Laszlo Benes, Hamburg ile Bundesliga 2’nin son haftasında çıktığı Nünberg maçının ardından transferle ilgili konuştu. Trabzonspor’un talip olduğu 26 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu “Burada sözleşmem var ve ne olacağını söyleyemem” dedi. Sözleşmesinde 2.5 milyon Euro civarında çıkış maddesi bulunan ancak bu maddenin geçerlilik tarihinin 15 Haziran’a kadar olduğu hatırlatılan Benes “Avrupa Şampiyonası’na kadar hiçbir şeye karar vermek zorunda değilim. Acelem yok.” cevabını verdi. Benes, EURO 2024’te Slovakya Milli Takımı ile boy gösterecek.

Bordo-Mavililer, forvet listesinde bulunan Roman Yaremchuk için geçtiğimiz hafta hem kulübü Club Brugge hem de oyuncu tarafıyla temaslarda bulunmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da görüntülü görüşme yaptığı Yaremchuk transferinde süreç olumlu ilerliyor. Fakat çözülmesi gereken pürüzler var. Tek konsantrasyonunu kupa finaline yönelten Trabzonspor’da, Beşiktaş maçının ardından Yaremchuk ile yeniden görüşme yapılacağı öğrenildi. Yıldız santrfor bu sezon Valencia’da kiralık olarak forma giyiyor.
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Menajerler tarafından Trabzonspor’a önerilen Stefan Savic için AS Gazetesi detaylı bir haber yaptı. İspanyol basınının köklü yayın organı, 1 yıl daha kontratı bulunan 33 yaşındaki savunmacının takımdan ayrılmak istediğini ve menajerinin Atletico Madrid ile görüşme halinde olduğunu belirtti. Savic’in bonservisinin verilmesine karşılık gelecek sezonki maaşından vazgeçeceği vurgulanırken, Karadağlı stoper ile Türk kulüplerinin yanı sıra bazı İtalyan takımlarının da ilgilendiği ayrıca Suudi Arabistan opsiyonunun da bulunduğu yazıldı.

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