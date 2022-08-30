Trabzonspor'a bir kötü haber daha!

Danimarka basını, Kopenhag'ın eski golcüsü Andreas Cornelius’un transferi için Trabzonspor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Süper Lig'de geçen sezonki performansıyla öne çıkan ve şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Golcü futbolcu Trabzonspor'dan ayrılma kararı ve aldı ve Kopenhag ile büyük oranda anlaşma sağladı.

CORNELIUS İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Danimarka basınında yer alan haberlere göre; Cornelius için Kopenhag'ın kasasından 45 milyon kron (6 milyon euro) çıkacak. Cornelius'un bir süredir Kopenhag ile görüşme halinde olduğu da hatırlatıldı. Kulüpler arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bu sezon şu ana kadar 7 maça çıkan Cornelius, 3 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Golcü isim geçen sezon ise 42 maçta 17 gol 3 asist üretmişti. Futbolcunun adı yakın dönemde Club Brugge ile de anılmıştı.



