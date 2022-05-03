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Spor Trabzonspor'a Avrupa'dan müjde
Spor

Trabzonspor'a Avrupa'dan müjde

Önümüzdeki sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, tek eleme oynayacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:28:00 -
Trabzonspor'a Avrupa'dan müjde

Futbolda 2022-23 sezonu için UEFA'da 13. basamaktaki Türkiye, 12. sıraya yükselecek. Böylece bordo mavililer 3. ön elemeden başlayacağı Devler Ligi mücadelesinde şimdi Play-Off turundan start alacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Rus kulüplerinin, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'nde yer alamayacağı duyuruldu. Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya gidecek takımlar da etkilendi. Bu karar ile 2022-23 sezonu için UEFA ülke sıralamasında 13. olan Türkiye, 12. sıraya yükseldi.

Tek tur

Böylece Süper Lig ’de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 2-3 Ağustos'taki 3. ön eleme turu yerine 16-16 Ağustos'taki Play-Off turundan itibaren dahil olacak. Lig ikinciliğinin en büyük adayları Fenerbahçe ya da Konya da 3. elemeden itibaren oynayacak.

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