  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım… Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma Destici’den, DEM’li Hatimoğulları’na tepki: Provokatif dil normalleştirilemez Müstehcenlik, uyuşturucu ve kara para… Manifest’in kurucusu Tolga Akış gözaltında Dünya bu kahpeliğe kör! Su alan çocuklara kurşun yağmuru Ölü sayısı her geçen saat artıyor: Nepal’deki felaketin bilançosu ağırlaşıyor Denizolgun’un raporuna 'kurgu' diyen Özgenç'e tepki: Hayırdır, niye paniklediniz? Silivri’ye mekik dokudu ama YDK’dan yırttı! ‘Gel bakalım Muharrem’ için ‘ince’ hesaplar!
Spor Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!
Spor

Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!

Ferencvaros yenilgisinin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Amedspor karşılaşmasında takımın başında olacak.

Trabzonspor’da UEFA Avrupa Ligi’ne veda edilmesinin ardından yaşanan teknik direktör krizi sona erdi. Bordo-mavili yönetim, Ferencvaros maçı sonrası istifa ettiğini duyuran Fatih Tekke ile yola devam etme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke’nin istifa kararını mağlubiyetin ardından oluşan duygusal yoğunluk içinde aldığı belirtildi.

“GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR”

Trabzonspor Yönetim Kurulu, “Teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.” açıklamasını yaptı.

Tekke’nin görevini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, “Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

MAÇTAN SONRA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI

Fatih Tekke, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros’a elenmesinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuştu.

Karşılaşma sonrasında Groupama Stadı’ndan takım otobüsüyle ayrılan Tekke, yönetimin aldığı kararla bordo-mavili ekibin başındaki görevini sürdürecek.

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!
Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

Spor

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber
UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23