Trabzonspor yönetiminden Fatih Tekke kararı!
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Ferencvaros yenilgisinin ardından görevinden ayrıldığını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Deneyimli çalıştırıcı, Amedspor karşılaşmasında takımın başında olacak.
Trabzonspor’da UEFA Avrupa Ligi’ne veda edilmesinin ardından yaşanan teknik direktör krizi sona erdi. Bordo-mavili yönetim, Ferencvaros maçı sonrası istifa ettiğini duyuran Fatih Tekke ile yola devam etme kararı aldı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Tekke’nin istifa kararını mağlubiyetin ardından oluşan duygusal yoğunluk içinde aldığı belirtildi.
“GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR”
Trabzonspor Yönetim Kurulu, “Teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir.” açıklamasını yaptı.
Tekke’nin görevini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, “Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.” ifadelerine yer verildi.
MAÇTAN SONRA İSTİFASINI AÇIKLAMIŞTI
Fatih Tekke, Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros’a elenmesinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurmuştu.
Karşılaşma sonrasında Groupama Stadı’ndan takım otobüsüyle ayrılan Tekke, yönetimin aldığı kararla bordo-mavili ekibin başındaki görevini sürdürecek.