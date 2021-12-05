  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor yeniden Ağaoğlu dedi
Spor

Trabzonspor yeniden Ağaoğlu dedi

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:00:00 -
Trabzonspor yeniden Ağaoğlu dedi

Trabzonspor'da gerçekleştirilen 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018 tarihinde olağan genel kurulda 3 yıllık daha göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu, 1335 günlük süresi tamamlandı.

Kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun genel kuruldan sonra 3. dönemi başladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu, Şemsetdin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın.

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.

Genel kurulda oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyunu 4 numaralı sandıkta kullandı
Seçime tek aday olarak giren Başkan Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula sabah saatlerinde listesindeki isimlerle geldi.

Ağaoğlu, Divan Başkanı Ali Sürmen ile bir süre görüştükten sonra oyunu 4 numaralı sandıkta verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık
Medya

Gönül Dağı oyuncusu seyircileri fena üzdü! İkinci büyük ayrılık

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nın 43. Bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşadıkları ile izleyicileri üzüntüye boğan Veys..
Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
Gündem

Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. ..
Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı!
Gündem

Fonlanan gazeteci ve siyasileri korku bastı!

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEVA Partili Metin Gürcan'ın tutuklanmasından sonra, soruşturmayı geniş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay