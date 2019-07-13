Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde pas çalışmaları gerçekleştirdi. Son bölümde ise geniş alanda oyun oynayan bordo-mavililerde antrenmanına, izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel ve Caleb Ekuban katılmadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mer Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Bordo-mavililerin antrenmanına taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, futbolculara ve teknik heyete alkışlarla destek verdiler.