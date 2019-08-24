Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi. Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın oynanacak müsabaka için kampa girdi.



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