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Spor Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Spor

Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi için 3 milyon 200 bin avro, oyuncuya da ilk yıl için 1 milyon 350 bin avro ödeyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-05 14:37:58 -
Trabzonspor, Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Palmeiras Kulübünden savuma oyuncusu Vitor Hugo ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, oyuncunun bonservisi için 4 eşit taksitle olmak üzere 3 milyon 200 bin avro, oyuncuya da ilk yıl için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan ilk açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza ile yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-2021 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin lira avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Bordo-mavili kulüp, bir diğer açıklamada da şunları kaydetti:

"Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4 eşit taksit halinde toplam 3 milyon 200 bin avro ödenecektir. Ayrıca, Palmeiras Kulübüne futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i, ödenecektir."



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