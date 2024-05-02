Trabzonspor üçüncülük için avantaj sağlamak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. 2011-2012 sezonunda küme düşen Samsunspor, bu sezon başında Süper Lig'e çıkmıştı. Bordo-mavililer, 13 yıllık aranın ardından resmi bir müsabaka için Samsun deplasmanına gidecek. İki takım arasında Samsun'da oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren son maç 21 Eylül 2011'de oynanmıştı.

Trabzonspor üçüncülük için avantaj peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zirvede yalnız kalmasının ardından Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de kendisine üçüncülük hedefi koydu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle üst basamakları hedefleyen Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı Samsunspor müsabakasını kazanması halinde bu hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Bordo-mavililerin en yakın takipçisi olan Başakşehir'in 52 puanı bulunurken, Beşiktaş'ın ise 51 puanı var. Trabzonspor'un, Samsunspor deplasmanından sahadan 3 puanla ayrılması ve en yakın takipçileri Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında mağlup olması ve Beşiktaş'ın da Çaykur Rizespor'a puan kaybetme olasılığında ise Karadeniz ekibi büyük bir avantaj yakalayacak.

Eren Elmalı geri dönüyor

Trabzonspor'un, Gaziantep FK ile oynadığı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Eren Elmalı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde Samsunspor maçında görev alabilecek.