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Trabzonspor transferi KAP'a söyledi!

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den transfer edilen Portekizli stoper Edgar Ie ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

13 Ağustos 2019 Salı 13:55
Trabzonspor transferi KAP'a söyledi!

Trabzonspor, Lille'in stoperi Edgar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer, oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin euro maaş verileceğini kaydederken, opsiyonun kullanılması durumunda ise 800 bin euro verileceğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;

2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:55
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