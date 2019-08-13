Trabzonspor transferi KAP'a söyledi!

Trabzonspor, Lille'in stoperi Edgar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililer, oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin euro maaş verileceğini kaydederken, opsiyonun kullanılması durumunda ise 800 bin euro verileceğini duyurdu.



TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI



Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre oyuncuya;



2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,



2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,



2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;



2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.