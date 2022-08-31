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Spor Trabzonspor transferi duyurdu! Taraftar ayağa kalktı: O maç incelenmeli
Spor

Trabzonspor transferi duyurdu! Taraftar ayağa kalktı: O maç incelenmeli

Trabzonspor, Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, FC Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 11:31:00 -
Trabzonspor transferi duyurdu! Taraftar ayağa kalktı: O maç incelenmeli

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, FC Kopenhag'a transfer oldu.

Trabzonspor, golcü oyuncusu Cornelius'un transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kopenhag'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kopenhag, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon Euro ödeme yapacaktır" denildi.

Transferin açıklanmasının ardından bazı futbolseverler, 'Trabzonspor-Kopenhag maçı incelenmeli' yorumunu yaptı.

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Yorumlar

ayhan balık

bu trabzon sittin sene şampiyon olamaz. 6 milyon euroya şampiyonluğu sattı. bu kadar önemli bir oyuncunu takımda tutmayarak harakiri yaptı. sörlotu tutamadı vakemeyi tutamadı şimdi die cornelyusu tutamadı.
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