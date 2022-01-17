Süper Lig’in zirvesinde en yakın rakibi Konyaspor’un 11 puan önünde bulunan Trabzonspor’da transfer hareketliliği yaşanıyor. Futbolseverler ise Trabzonspor’un transfer gündeminde kimlerin yer aldığını merak ediyor. Peki, Trabzonspor kimi transfer edecek?

Trabzonspor transfer haberi! Son dakika:

Trabzonspor’da yabancı futbolcu kontenjanı dolu. Bu sebeple bordo-mavili kulüp yerli oyuncuları radarına aldı. Trabzonspor’un gündemindeki ilk isim Kaan Ayhan… Sassuolo’nun bırakmak istemediği Kaan Ayhan için bordo-mavililer nabız yoklayacak. Fırtına’nın gündemindeki bir diğer isim ise İtalya’nın Hellas Verona takımında forma giyen Koray Günter...

Yurt içinde de çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ı yakından takip ettiği de gelen haberler arasında.