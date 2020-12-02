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Spor Trabzonspor tesislerinde "mescit ve şapel" yapıldı
Spor

Trabzonspor tesislerinde "mescit ve şapel" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:13:51 -
Trabzonspor tesislerinde "mescit ve şapel" yapıldı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübünde Müslüman ve Hristiyan oyuncuların ibadetlerini yerine getirmesi için mescit ve şapel (küçük kilise) yapıldı.

Eylül 2013'te, kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde başlatılan ancak bir süre sonra yapımı duran mescit ve şapel, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki 84 metrekarelik mescit ve 26 metrekarelik şapel, 6 aylık dönemde tamamlanarak ibadete açıldı.

Tesislerde personelin yanı sıra Türk ile yabancı oyuncuların mescit ve şapele ilgi gösterdikleri belirtildi.

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