Trabzonspor Teknik Direktörü Newton: "Takımımızın gösterdiği performanstan memnunum"

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor'u hazılık maçında 4-3 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Newton, maçın ardından yaptığı açıklamada, her iki takım için de iyi bir hazırlık maçı olduğunu belirtti.

Newton, iki takımın da topa sahip olmaya çalıştığına değinerek, "İki taraf için de izleyenlere umut veren futbol oynandığını düşünüyorum. Takımımızın gösterdiği performanstan memnunum. Çaykur Rizespor da iyi bir performans ortaya koydu. İkinci yarı bazı şartlardan dolayı taktiksel oyuna daha fazla özen göstermeye çalıştık." dedi.



İyi bir futbol için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizen Newton, şöyle devam etti:

"Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Henüz daha 2,5 haftalık bir çalışma fırsatımız oldu. Bugün sezon boyunca oynayacağımız futbolun sinyallerini verdik. Topa daha çok sahip olan, daha yüksek ritimle oynayan, derine daha çok koşular yapan, iyi futbol oynayabilen ve geçtiğimiz sezondan daha farklı bir futbol oynayan takım yaratmaya çalışıyoruz. Bu elbette zaman alacak bir süreç. Biraz zamana ihtiyacımız var. Sezon başladığında ben hızlı bir başlangıç beklemiyorum. Yavaş ama zaman geçtikçe, oyuncular birbirine alıştıkça daha da iyi futbol ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Bu farkları gösterebilmeyi umuyoruz. Daha fazla birlikte çalıştıkça ve birbirimizi daha iyi tanıdıkça ortaya daha da iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum."



Taraftarları özlediklerini ifade eden Newton, şunları kaydetti:

"Sabırsızlıkla onların stadyuma geri döneceği anı bekliyoruz. Maç içinde sıkıntılı anlar yaşadığınızda, işler istediğiniz gibi gitmediğinde size itici güç oluyorlar. Onlar bize destek vererek motive ediyorlar. Onlar bizim için çok önemli, onların desteğini duymak ve hissetmek bizim için çok önemli. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim ki; tüm arkadaşlarımla birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Transferleri halletmeye çalışıyoruz. Saha içinde ve saha dışında çalışıyoruz. Şehrin mutluluğu ne kadar hak ettiğini ve bu gururu onlara yaşatmamız gerektiğini biliyoruz. Bu aslında bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kabul ediyoruz ve bu başarıyı, bu mutluğu, bu gururu onlara yaşatmak istiyoruz."