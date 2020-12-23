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Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ve futbolculardan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret
Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ve futbolculardan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:41:53 -
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ve futbolculardan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, dün hayatını kaybeden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer için dua etti.

Oyuncular, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı.

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