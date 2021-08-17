Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Başlangıçlar çok önemlidir

Rakiplerinin analizini yaptıklarını hatırlatan Avcı, "Savunma ve hücumu rakibe göre çalıştık. Zemin dışardan yeni yapılmış görünse de iki taraf için sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir sahada mücadele ettik. Topa sahip olmada basit top kayıpları yaptık." ifadelerini kullandı.

"Oyunun başında skoru elimize aldık. Oyunda daha üstün olabilirdik." diyen Avcı, şöyle devam etti:

"Rakip özellikle kenar ortalarda çok etkili oluyordu, ilk gölü bundan yedik. Hücumda ne kadar iştahlı oynuyorsak, savunmayı da aynı iştahla yapmamız gerekiyor. Daha sezonun başı, takım savunmasıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Başlangıçlar çok önemlidir. Hem Avrupa kupasında tur atlamak hem de lige böyle iyi bir başlangıç yapmak."

"Futbolcuları transfer etmek durumundayız"

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, karşılaşmadan ders çıkararak, önlerine bakacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, sezonun ilk müsabakasında kendi sahalarında Trabzonspor’a karşı kazanmak istediklerini ama bunun gerçekleşmediğini kaydetti.

"Hazır bir Trabzonspor vardı karşımızda, aynı zamanda bireysel, hata yapan bir Yeni Malatyaspor vardı." diyen Buz, şunları aktardı:

"Sonuçta 5-1 mağlup olduk. Bu kadar pozisyona girdikten sonra goller de atabilirdik. Sonuçta Trabzon haklı olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada, belli. Kaybettik şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz vardı hem de bireysel hatalardan kaynaklanan eksiklikler. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor olacağına kesinlikle inanıyorum."