  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı
Spor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren, bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'umuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum" - Teknik direktör Abdullah Avcı: "Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:09:57 -
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzaladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla bugün teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ''Uzun yıllardır Türk futboluna hizmet veren, bilgisi, karakteri, duruşu ve tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Sayın Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'umuzun mücadelesine ortak olmasından dolayı çok muyluyum. Hedefleri ve hayalleri olan genç bir kadromuz var. Yetenekli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan bir ekibiz. Sayın Abdullah Avcı'nın hedef ve amaçlarının da hem futbolcu yapımızla hem de kulübümüzün projeksiyonuyla örtüştüğüne inanıyorum. Bu uyumun bizi başarıya taşıyacağına eminim.'' ifadelerini kullandı.

''Umarım camiamız sabır ve samimiyetle Trabzonspor'umuzun başarısı etrafında kenetlenir.'' ifadesini kullanan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

''Biz zaten göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolcusuyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla tüm camia olarak yan yana durmanın öneminden söz ediyoruz. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, tüm camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız.''


- Avcı: "Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız"


Teknik direktör Abdullah Avcı ise öncelikle Başkan Ağaoğlu'na güzel sözleri ve iyi dilekleri için teşekkür ederek, ''Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Türk futboluna kazandırdığı felsefe ve elde ettiği büyük başarıların yanı sıra yetiştirdiği oyuncular ve spor adamlarıyla da bizlere her zaman öncü oldu. Bu camianın bir parçası olmaktan, verdiği mücadelenin içinde bulunmaktan, hedeflerine ortak edilmekten dolayı çok mutluyum.'' şeklinde görüş belirtti.

Avcı, yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

''Önümüzde bir maraton var. Pandemi nedeniyle yeni dinamiklerden oluşan bir sezon var. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Çünkü zaman gerekiyor. Bizler çok çalışacağız, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi yan yana duracağız. Biliyorum ki camiamız da desteğini bizden esirgemeyecektir. Hep birlikte bu sezonu Trabzonspor'a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve birlikte başarıya ulaşacağız."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay