Trabzonspor tek golle tur atladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık skorla yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor evinde Boluspor'u ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da tehlikeli pozisyonlara girmesine rağmen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Bakasetas'ın asistinde Koita, 48.dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Koita'nın ilk golü
Bu sezonun başında Trabzonspor'a transfer olan Fode Koita, bordo-mavili formayla ilk golünü Boluspor'a karşı attı.
Trabzonspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözutok
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 46 Peres), Siopis, Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Salih Kavrazlı), Yunus Mallı, Yusuf Sarı (Dk. 46 Bakasetas), Koita
Beypiliç Boluspor: Selmani, Emin Bayram, Ali Keten, Arda Hilmi Şengül, Mehmet Zahit Çınar, Tugay Kacar (Dk. 90 Diyar Kaba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 72 Erdem Polat), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 72 Novak), Kasongo (Dk. 65 Arda Köksal)
Gol: Dk. 48 Koita (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 72 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)