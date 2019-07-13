Trabzonspor, taraftarları önünde çalıştı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde pas çalışması gerçekleştirirken, son bölümde yarı sahada maç oynadı. Antrenmanda izinli olan Zargo Toure, Obi Mikel, Caleb Ekuban yer almadı. Hosseini, Fıratcan Üzüm ve Mer Kurt salonda, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Yaklaşık bin taraftar tribünden takip ettikleri antrenmanda futbolculara alkışla destek verdi.

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