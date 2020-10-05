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Spor Trabzonspor taraftar derneklerinden hakem tepkisi
Spor

Trabzonspor taraftar derneklerinden hakem tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:32:27 -
Trabzonspor taraftar derneklerinden hakem tepkisi

TRABZON (AA) - Trabzonspor taraftar dernekleri, Süper Lig'de oynanan maçlarda bordo-mavili takıma yönelik hakem hataları yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Atatürk Alanı'nda bir araya gelen taraftar dernekleri adına basın açıklamasında bulunan Adem Söğüt, geçen sezon Gaziantep maçında Abdülkadir Ömür'ün attığı golün iptaliyle başlayan sürecin, hafta sonu oynanan Gaziantep maçında verilmeyen penaltı ve gollerle devam ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 3 maçında bariz hakem hatalarının olduğunu öne süren Söğüt, "Belki Trabzonspor sahada istediğimiz futbolu oynayamıyor ama emin olun ki bu puan kayıpları saha dışında kurgulanmış bir operasyonun parçasıdır. Trabzonspor bugün Türkiye’nin en değerli takımı. En iyi futbolcuları kadrosunda bulunduruyor. Ekonomimiz düzeliyor. Futbolcularımız gününde maaşını alıyor. Herkesin örnek aldığı, işlerin yolunda yürüdüğü bir Trabzonspor var. Ancak bu tablo başta İstanbul’daki şer odakları olmak üzere Trabzon’daki yerli işbirlikçilerini de rahatsız ediyor." diye konuştu.

Söğüt, kavga ve karmaşa ile kulübün saha içinden uzaklaşmasını isteyenlerin olduğunu iddia etti.

Trabzonspor için imtiyaz istemediklerini, temiz futbol ve adalet beklediklerini ifade eden Söğüt, her şart ve koşulda Trabzonspor'un yanında olacaklarını kaydetti.

Açıklama sırasında çeşitli pankartlar açan taraftarlar, hakem hatalarını protesto eden sloganlar attı.

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