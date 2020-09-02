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Spor Trabzonspor Talisca’yı istiyor
Spor

Trabzonspor Talisca’yı istiyor

Arjantinli yıldızı Jose Sosa’yı Fenerbahçe’ye kaptıran Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Talisca’yı tekrar Türkiye’ye getirmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:59:00 -
Trabzonspor Talisca’yı istiyor

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Jose Sosa’nın boşluğunu doldurmak için orta saha aramalarına hız verdi. Bordo-mavili ekip, Arjantinli yıldız Sosa’nın Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla birlikte 10 numaralı formayı emanet etmek için Beşiktaş’ın eski yıldızı Anderson Talisca’yı yakın markaja aldı.

Menajeri ile görüşüldü

Samsunspor ile yapılan hazırlık maçındaki etkisiz futbol Trabzonspor’u transfer için tetiklerken, orta sahada liderlik yapacak bir oyuncunun şart olduğuna karar verildi. Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven’in, maçın ardından Talisca’nın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de Talisca için nabız yoklayan Trabzonspor, yüksek bedel karşısında vazgeçmişti. Sertaç Güven’in son görüşmede şartları bir kez daha masaya yatırmak istediği aktarıldı.

1 yıllık kiralama

Bordo-mavililerin Talisca'yı Çinli Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istediği öğrenildi.

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