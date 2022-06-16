Trabzonspor son dakika transferi: Trabzonspor kimi KAP’a bildirdi?

Trabzonspor son dakika transferi: Trabzonspor yeni sezona daha güçlü girmek ve yeni sezonda da rakiplerini geçerek bir kez daha şampiyonluk kupasının sahibi olmak istiyor. Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor KAP’a bildirimi şu şekilde yaptı:

Trabzonspor kimi KAP’a bildirdi?

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Denswil Kap açıklaması...

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.