Trabzonspor son dakika transfer haberleri! Trabzonspor transfer listesi:

Süper Lig 22. hafta maç programı açıklandı. Buna göre, Trabzonspor kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Trabzonspor'un kendi sahasında Giresunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy oldu. Trabzonspor Süper Lig’de fırtınalar estirmeye devama ederken, bordo mavililerin transfer haberleri de yakından takip ediliyor.

Trabzonspor transfer haberleri

Süper Lig'de dur durak bilmeden şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Tymoteusz Puchacz ve Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kazandıran Fırtına'da gözler artık stoper bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Sabah'ın haberine göre; Samet Akaydın, Koray Günter, Kaan Ayhan ve Samuel Gigot gibi isimlerin de yer aldığı listeden takıma katkı yapacak bir transfer için çalışmalar devam ediyor. Savunmada Vitor Hugo ile iyi bir ikili olan Edgar Ie'nin sakatlanıp sezonu kapatmasıyla bu bölgeye de takviye için harekete geçen bordo-mavililer ince eleyip, sık dokuyor. Zira transferde önemli kriterlerden biri de alınacak futbolcunun maliyeti. Yüksek maliyetlerden kaçınmak isteyen Fırtına daha çok takas ve satın alma opsiyonu içeren teklifler üzerinde duruyor.