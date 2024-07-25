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Spor Trabzonspor, Slovakya'da tur avantajını kaptı
Spor

Trabzonspor, Slovakya'da tur avantajını kaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 21:36:00 -
Trabzonspor, Slovakya'da tur avantajını kaptı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u 2-0 yenerek tur avantajını kaptı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Ruzomberok takımı ile karşılaştı.

Slovakya'da MFK Ruzomberok Stadı'nda oynanan ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışları ile yıldızlaştığı mücadeleden temsilcimiz 2-0 galip ayrıldı. Bordo Mavili takıma galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ile 90+1'de Cihan Çanak attı.

Böylece Trabzonspor, ikinci maç öncesi avantajlı konuma geldi.

Bu maçın rövanşı 1 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak.

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