Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi yer almazken, Hüseyin Türkmen takımdan ayrı çalıştı.
Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıp, dar alan oyunları oynayan bordo-mavili futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.
Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.