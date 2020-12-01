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Spor Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:40:35 -
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyen futbolculara toparlanma testi yapıldı.

Oyuncuların nabız değişkenlikleri ve alt ekstremite ölçümleri yapıldıktan sonra iki grup halinde mobilizasyon, core çalışması ve genel kuvvet antrenmanı gerçekleştirdikleri belirtildi.


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