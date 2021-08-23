Trabzonspor, Sivas'ı devirdi
Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Akyazı’da ağırladığı Sivasspor’u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor, Akyazı’da ağırladığı Sivasspor’u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. 13. dakikada Nwakaeme’nin ceza alanı dışından sert şutunda, top Azubuike’nin eline çarpınca karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ali Şaşal’ın ters köşesinden filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı 1-0 sona erdi. 47. dakikada ev sahibi ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 70. dakikada Sivasspor’da Gradel’in penaltı atışında Uğurcan’dan dönen topu önünde bulan Cofie farkı 1’e indirdi: 2-1. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.