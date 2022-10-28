  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Sırbistan'da işi bitiremedi
Spor

Trabzonspor Sırbistan'da işi bitiremedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 00:39:00 -
Trabzonspor Sırbistan'da işi bitiremedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaştı. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Mücadelede Kızılyıldız'ın gollerini 36. dakikada Katai ile 64. dakikada Pesic atarken Trabzonspor'un golü 39. dakikada Bakasetas'tan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor grupta 6 puanda kalırken, Kızılyıdız puanını 6'ya yükseltti.

Her şey son haftaya kaldı

Grubun son maçında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'la karşılaşacak. Temsilcimizin, Macaristan ekibini yenmesi durumunda gruptaki diğer maçın sonucunu bekleyecek. Trabzonspor'un gruptan çıkma, 3. olup yoluna Konferans Ligi'nde devam etme ve grubu son sırada bitirip Avrupa kupalarına veda etme ihtimalleri de bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:

Kızılyıldız: 2 - Trabzonspor: 1

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic (Dk. 83 Mijatovic), Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 75 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 82 Yusuf Yazıcı), Bakasetas, Bardhi (Dk. 82 Lahtimi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 68 Djaniny)

Goller: Dk. 37 Katai, Dk. 64 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Dragovic, Dk. 44 Pesic (Kızılyıldız)

 

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor’un eski oyuncusu kaza geçirdi
Trabzonspor’un eski oyuncusu kaza geçirdi

Spor

Trabzonspor’un eski oyuncusu kaza geçirdi

Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Spor

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş-Trabzonspor maç sonucu:
Beşiktaş-Trabzonspor maç sonucu:

Spor

Beşiktaş-Trabzonspor maç sonucu:

Trabzonspor Dolmabahçe'de 6 maçtır yenilmiyor
Trabzonspor Dolmabahçe'de 6 maçtır yenilmiyor

Spor

Trabzonspor Dolmabahçe'de 6 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Spor

Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yılmaz Vural Trabzonspor'a kırgın mı? Yıllar sonra konuştu
Yılmaz Vural Trabzonspor'a kırgın mı? Yıllar sonra konuştu

Spor

Yılmaz Vural Trabzonspor'a kırgın mı? Yıllar sonra konuştu

Trabzonspor'un efsanesi mezarı başında anıldı
Trabzonspor'un efsanesi mezarı başında anıldı

Spor

Trabzonspor'un efsanesi mezarı başında anıldı

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor

Kızılyıldız - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

{relation id:1699348 slug:'besiktas-trabzonspor-derbisi-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23