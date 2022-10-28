Trabzonspor Sırbistan'da işi bitiremedi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 2-1'lik skorla yenildi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaştı. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Mücadelede Kızılyıldız'ın gollerini 36. dakikada Katai ile 64. dakikada Pesic atarken Trabzonspor'un golü 39. dakikada Bakasetas'tan geldi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor grupta 6 puanda kalırken, Kızılyıdız puanını 6'ya yükseltti.
Her şey son haftaya kaldı
Grubun son maçında Trabzonspor sahasında Ferencvaros'la karşılaşacak. Temsilcimizin, Macaristan ekibini yenmesi durumunda gruptaki diğer maçın sonucunu bekleyecek. Trabzonspor'un gruptan çıkma, 3. olup yoluna Konferans Ligi'nde devam etme ve grubu son sırada bitirip Avrupa kupalarına veda etme ihtimalleri de bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oluşan puan durumu şu şekilde:
Kızılyıldız: 2 - Trabzonspor: 1
Stat: Rajko Mitic
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic (Dk. 83 Mijatovic), Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 75 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Hamsik (Dk. 82 Yusuf Yazıcı), Bakasetas, Bardhi (Dk. 82 Lahtimi), Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 68 Djaniny)
Goller: Dk. 37 Katai, Dk. 64 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Dragovic, Dk. 44 Pesic (Kızılyıldız)
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