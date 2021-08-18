Trabzonspor, Siopis'i kadrosuna kattı

Süper Lig'e Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyetle oldukça iyi bir giriş yapan Trabzonspor, bir süredir uğraş verdiği defansif orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaşma sağlayarak Yunan oyuncu Manolis Siopis'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor, transfer için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 100 bin Euro'luk da bir bonus maddesi bulunuyor.

Trabzonspor, sonraki satıştan da Alanyaspor'a %20'lik bir pay taahhüt ederken Siopis ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.