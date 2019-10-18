Trabzonspor scout ekibi takibe aldı! Filip Moller Delaveris atağı

Norveçli oyuncu Sörloth ile vatandaş olan ve Odds BKK formasını giyen Filip Moller Delaveris için bir süredir araştırma yapan scout ekibinin olumlu rapor vermesi sonrası çalışmalara hız verildi. henüz 18 yaşında olan Delaveris hem forvette, hem de sol kanatta görev yapabiliyor. Delaveris, A Takım ile ligde 13 maça çıkıp 3 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.