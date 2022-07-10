Trabzonspor savunmasını bu isimle güçlendirecek!

Savunmaya yapılacak transfer doğrultusunda temaslarını hızlandıran Trabzonspor’da, nv ismi gündeme geldi.

Karadeniz ekibi, Kaan Ayhan konusunda Sassuolo’nun inadını bir türlü kıramazken; Shakhtar forması giyen Marlon, İtalya’dan Monza ile anlaştı. Menajerler tarafından önerilen Bartra için de yeni gelişme olmadı. Stoper transferinde rotayı değiştiren Bordo-Mavililer, tamamen yabancı isimlere yöneldi.

Haber7.com'a göre; geçtiğimiz sezon Trabzonspor ’la adı anılan Dedryck Boyata yeniden gündeme gelirken, tecrübeli oyuncunun maliyetiyle ilgili nabız yoklanıyor. Manchester City’nin altyapısında yetiştikten sonra Twente ve Celtic’te oynayan Belçikalı yıldız, 2019’dan beri Hertha Berlin’de görev yapıyor. Bundesliga ekibiyle 2024’e kadar kontratı bulunan 1.88 boyundaki Boyata, geçen sezon 25 karşılaşmada oynadı.

İspanya’dan Djene iddiası

Boyata’nın yanı sıra İspanya basını ise Getafe forması giyen Djene ile Trabzonspor’un ilgilendiğini öne sürdü. La Liga takımının kaptanı olan 30 yaşındaki Togolu savunmacının 1 yıllık kontratı var. 5 sezonluk İspanya kariyerinde 173 lig maçına çıkan Djene, istikrarlı performansıyla öne çıkıyor.



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