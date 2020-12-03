  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, salgın sürecinde ilki hedefliyor
Spor

Trabzonspor, salgın sürecinde ilki hedefliyor

Geçen sezon Kovid-19 salgını sürecinde kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan bordo-mavililer, bu hafta Sivasspor'u yenmesi halinde 19 maçlık dönemde ilk kez 3 karşılaşmayı üst üste kazanmış olacak - Karadeniz ekibi, Sivasspor'u gol yemeden mağlup etmesi durumunda da ligde 96 hafta sonra kalesinde gol görmeden art arta 3 maç kazanma başarısı gösterecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:06:19 -
Trabzonspor, salgın sürecinde ilki hedefliyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de geçen sezon salgının başlamasıyla kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan Trabzonspor, bu hafta Demir Grup Sivasspor'u sahasında yenmesi halinde söz konusu süreçteki 19 maçta ilk kez art arda 3 karşılaşmayı kazanmış olacak.

Bordo-mavililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özellikle sakatlıkların fazlalığı ve taraftar desteğinin yoksunluğuyla önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Geçen sezon ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayarak 65 puanla ligi rakibinin 4 puan gerisinde, ikinci sırada bitirdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon geride kalan 10 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde ederek, ligde 14. sırada kendine yer buldu.

Bordo-mavililer, koronavirüs salgını sürecinde toplam 19 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken ilk kez son 2 hafta art arda galip geldi.


- Art arda 2 maç Avcı ile


Trabzonspor'da söz konusu dönemde Hüseyin Çimşir, Eddie Newton ve Abdullah Avcı olmak üzere 3 çalıştırıcı görev yaptı.

Karadeniz ekibi, bu süreçte yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılarak ilk kez 2 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Avcı ile Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.


- 96 hafta sonralık hedef


Ligde son 2 karşılaşmasından gol yemeden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Sivasspor maçında da kalesini kapaması halinde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta art arda maç kazanmış olacak.

En son 2017-2018 sezonunun 14. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0, 15. hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0, 16. hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek gol yemeden 3 maç art arda kazanan Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı döneminde de bu başarısını tekrarlamaya çalışacak.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Eğitim

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...
Sağlık

'Aşı' uzmanı doktor 'Çok tehlikeli' deyip açıkladı: Aşı yaptırmayacağım çünkü...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti

BAE'nin Türkiye kararı, Suudi Arabistan'ı rahatsız etti
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay