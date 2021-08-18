Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda rakibi Molde’yi yenen Trabzonspor bir üst tura çıkıp Roma ile karşılaşacak. Futbolseverler Trabzonspor Roma maçının yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde'yi eleyerek İtalya Serie A'da öne çıkan Roma ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Trabzonspor Roma maçının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
Trabzonspor Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor - Roma maçı Medical Park Stadı'nda 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Konferans Ligi play-off eleme turu olan maç saat 20.30'da başlayacak ATV'den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak.