Trabzonspor Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor maçı şifreli kanalda mı? UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçının ne zaman hangi gün oynanacağı merak ediliyor. Trabzonspor Roma maçı ne zaman?
UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor’un rakibi Roma… Futbolseverler Trabzonspor-Roma maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor ile Roma, Medical Park Stadı'nda 19 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka ATV ekranlarından naklen yayımlanacak. Zorlu mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
Rövanş maçı ise 26 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak.