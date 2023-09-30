Trabzonspor - Pendikspor Canlı anlatım
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Pendikspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Papara Park'ta oynanıyor. Müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Gökhan Barcın üstleniyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde..
MUHTEMEL 11’LER:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu .
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Romero, Endri Çekiçi, Thuram.
TARAFTARDAN TRABZONSPOR’A SİTEM
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Trabzonspor’un lige tatsız başlaması 12. adamın da ilgisini azalttı. Önceki sezonlarda iç saha maçlarını kapalı gişe oynayan Bordo-Mavililer bu sezon stadı doldurmakta zorlanıyor. Pendik maçına bir gün kala henüz biletlerinin tükenmemesi de bunun ispatı.