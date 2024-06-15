Trabzonspor o transferini açıkladı! Taraftar ayağa kalktı
Trabzonspor, Nwakame transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı.
Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
145 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor kariyerinde 145 resmi maçta forma giyen Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 47 gol, 40 asistlik skor katkısı sağladı.
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