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Spor Trabzonspor nasıl tur atlar?
Spor

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor’un tur atlaması için maçın kaç kaç sona ermesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor hangi sonuçla tur atlar?

Yeniakit Publisher
2022-08-24 10:12:00 -
Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını bu akşam 22.00'de konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.

Trabzonspor-Kopenhag muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor maçı CANLI İZLE
Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor maçı CANLI İZLE

Spor

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor maçı CANLI İZLE

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