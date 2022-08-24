Trabzonspor nasıl tur atlar?
Trabzonspor ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor’un tur atlaması için maçın kaç kaç sona ermesi gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor hangi sonuçla tur atlar?
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag ile karşılaşacak. Peki, Trabzonspor nasıl tur atlar?
Trabzonspor nasıl tur atlar?
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını bu akşam 22.00'de konuk edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak.
Trabzonspor-Kopenhag muhtemel 11’ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel