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Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:01:25 -
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün Türk Havayolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.

    Trabzonspor, yarın MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.



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