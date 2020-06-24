  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Kaptan Jose Sosa, takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:36:51 -
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından 27 Haziran Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan çalışmaya, kaptan Jose Sosa da katıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen arada sakatlık yaşayan ve antrenmanlarda yer alamayan bordo-mavili takımın Arjantinli oyuncusu, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda, kasıklarından sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Uğurcan Çakır ile Sörloth da yer almadı.

İki gruba ayrılan oyunculardan birinci gruptakiler telafi, diğerleri ise toparlanma çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı