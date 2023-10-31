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Spor Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!
Spor

Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 22:52:00 - 2023-10-31 22:59:42
Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'a şok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 29.10.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


"Hakemler herkese eşit olmalı"
İsmail Kartal, Pendikspor maçının ardından "Bugünkü verilmeyen penaltı pozisyonu hakemin önünde oldu, penaltı verilmesi için daha ne yapılması lazım? Lütfen birazcık daha herkese eşit düdük çalsınlar, maçın 5-0 olması önemli değil 0-0 olsa ne olacaktı? Lütfen herkese eşit davranılsın." açıklamalarında bulunmuştu.

 

Okan Buruk'un geçmişteki hakem söylemi gündem oldu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçının ardından Okan Buruk'un hakem eleştirisinde "Faul standartlarını hiç beğenmedim iki takım içinde, faul olan yerde faul verilmeyip faul olmayan yerlerde faul verildi. Oyun içerisinde faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan özelliklerinden biri yanlış verilen faullerdi." açıklamasında bulunmuş ve ardından PFDK'ya sevk edilmemesi üzerine sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.

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