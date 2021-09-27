Trabzonspor liderlik fırsatını kaçırdı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor'la 1-1'lik skorla berabere kalan Trabzonspor liderlik fırsatını tepti.
Trabzonspor ile Alanyaspor, Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
Alanyaspor, 36. dakikada Diedhiou'nun golüyle öne geçti: 0-1. Golün ardından baskısını sürdüren Trabzonspor 42. dakikada Cornelius'un golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 tamamlandı. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 75. dakikada Babacar'a yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu beraberlikle liderlik fırsatını tepen Trabzonspor, puanını 15'e, Alanyaspor ise 13'e çıkardı.
Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.
Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1
Stat: Medical Park
Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 78 Ahmetcan Kaplan)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 90 Novais), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 70 Candeias), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 90 Eduardo), Diedhiou (Dk. 70 Babacar)
Goller: Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 42 Cornelius (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 75 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Davidson, Dk. 80 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)