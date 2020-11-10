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Spor Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği duyuruldu.
Spor

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:55:57 -
Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirildiği duyuruldu.
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