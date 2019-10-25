0553 313 94 23

Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında evinde oynadığı maçta Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

25 Ekim 2019 Cuma 07:22
Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup oldu

Trabzonspor - Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Krasnodar'lı futbolcu Olsson (sağda) hakeme itirazda bulundu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında evinde oynadığı maçta Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 mağlup oldu.

İlk yarı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.

22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.

26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Krasnodar 1-0 öne geçti. Olsson'un ara pasında ceza sahasının sağından Petrov'un içeri çıkardığı topu Berg, Pereira'nın çizgi üzerinde müdahalesine rağmen iki hamlede ağlara gönderdi: 0-1.

59. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, savunma topu uzaklaştırdı. 

61. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası önü sol çaprazından attığı şutta, top savunmaya çarparak üstten dışarıya gitti. 

65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Sosa'nın altı pas çizgisinin sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı. 

68. dakikada Manuel Fernandes'in ceza sahası önünden attığı ara pasta ceza sahasında topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

70. dakikada Kambalov'un uzaktan vurduğu şutta, top az farkla üsten auta çıktı. 

87. dakikada Avdijaj'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Ari'nin ara pasında topla buluşan Vilhena, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 07:22
  1. Krasnodar
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. "ABD iç savaşa doğru sürükleniyor"
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!