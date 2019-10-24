Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor Krasnodar ile karşılaştı. İşte, Trabzonspor Krasnodar maçının detayları... MAÇ SONUCU: 0-2 Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.

49. dakikada konuk ekip Berg ile öne geçti: 0-1

Maçın 90+2. dakikasında Vilhena attığı golle skoru ilan etti: 0-2 Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ivanildo Fernandes, G. Campi, João Pereira, F. Novák, K. Ahmet Çörekçi, José Sosa, A. Nwakaeme, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Sørloth, Krasnodar: M. Safonov, A. Martynovich, U. Spajić, C. Ramírez, S. Petrov, K. Olsson, T. Vilhena, R. Kambolov, M. Berg, D. Stotskiy, M. Suleymanov

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.