Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti?24 Ekim 2019 Perşembe 22:00
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor ile Krasnodar karşı karşıya geldi. Peki, Trabzonspor Krasnodar maçı kaç kaç bitti?
Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor Krasnodar ile karşılaştı. İşte, Trabzonspor Krasnodar maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 0-2
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle noktalandı.
49. dakikada konuk ekip Berg ile öne geçti: 0-1
Maçın 90+2. dakikasında Vilhena attığı golle skoru ilan etti: 0-2
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ivanildo Fernandes, G. Campi, João Pereira, F. Novák, K. Ahmet Çörekçi, José Sosa, A. Nwakaeme, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Sørloth,
Krasnodar: M. Safonov, A. Martynovich, U. Spajić, C. Ramírez, S. Petrov, K. Olsson, T. Vilhena, R. Kambolov, M. Berg, D. Stotskiy, M. Suleymanov
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